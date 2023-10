Michelle Soifer se molestó con Raúl Carpena por mencionar a sus exparejas en pleno programa en vivo. La popular ‘Michi’ no soportó escuchar los nombres de Erick Sabater y Kevin Blow. “Primero, eso si aprendes pero no a competir. Segundo, yo a ti no te conozco, entonces no te me iguales. Estamos hablando de competencia, no de ningún tema personal. Si acá no vienes a dar la talla simplemente te vas”, le respondió. Fuente: [América TV]