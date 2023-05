Michelle Soifer visitó el set de ' América Hoy’ y se pronunció sobre los abucheos que recibió durante su show en el “Lima Reggaeton Festival”. ‘Michi’ juró que no escuchó las pifias del público porque aún no salía al escenario. “En ningún momento lo escuché. Para nada. Es más, cuando ellos gritaron yo no estaba en el escenario”, contó la cantante. (Fuente: América TV)