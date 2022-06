Marina Mora, ex Miss Perú y empresaria, consideró que la Alessia Rovegno deberá mejorar varios aspectos para representar a Perú en el Miss Universo 2022. “Definitivamente le falta oratoria. Ojalá se lo tome a conciencia, que se lo tome en serio porque representar al país no es un chiste. No es un título de un día. Ella va a ser Miss Perú para toda la vida”, destacó. (Fuente: América TV