En una nueva edición de Estás en todas, Natalie Vértiz fue consultada por su esposo Yaco si estaría dispuesta a tatuarse su nombre. La modelo pensó su respuesta y confesó que no le gusta exponer sus tatuajes. “La verdad no me gusta que mis tatuajes sean visibles, si lo haría sería por el cuello”, reveló la modelo. (Fuente: América TV)