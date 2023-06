Nataniel Sánchez reveló que actualmente no está en sus planes volver a las filas de ‘Al fondo hay sitio’, pero no le cerró la puerta a un posible regreso más adelante. La actriz también fue consultada por la nueva temporada de la serie, pero confesó que no ha visto los capítulos. “¿Teresita tiene un hijo?”, preguntó sorprendida la recordada Fernanda durante la entrevista con Choca. (Fuente: América TV)