“No lo reconocí”: así reaccionó Tilsa Lozano al ver imágenes del ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano fue invitada a ‘América hoy’ y pasó un incómodo momento luego de ver un informe sobre Juan Manuel Vargas en vivo. Al termino de la nota, Giselo le pidió su opinión a la exmodelo y esta no dudó en responder. “Estaba ocupada, no pude ver la nota. No lo reconocí, perdón”, dijo Tili. (Fuente: América TV)