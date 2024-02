Pamela Franco rompió su silencio en ‘Mande Quien Mande’, y respondió por qué Christian Cueva le depositó 280 soles. Hace unos días rondaba en internet la imagen de un voucher con dinero a su nombre. “Yo estaba en la sesión de fotos, le dije que estaba tomando una cerveza con Fiorella (su amiga). Él me dijo algo malo de esa persona, como que hubiese tenido algo también con Christian Domínguez, cosa que me pareció super rara. Me dice, ‘entonces relájense, yo les invito’”, comenzó diciendo. Fuente: [América TV]