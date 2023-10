Pamela Franco visitó el set de ‘América hoy’ y cargó todos sus reclamos contra Christian Domínguez para expresarlo en vivo frente a las compañeras del cantante. “Estoy molesta con Christian. Estoy cansada. Siempre me deja sin línea telefónica. Siempre es lo mismo. Le he tenido que pedir a un chico de producción que me comparta datos de Internet. Estoy indignada. Son cuatro años que vivo así”, sostuvo la artista. (Fuente: América TV)