Pancho Rodríguez, experimentado competidor chileno de ‘Esto es guerra’, sorprendió a más de uno al revelar que desea que Perú le gane a Chile esta noche en Santiago. El chico reality confesó que se siente un peruano más y ya no recuerda los nombres de los jugadores de la Roja. “Ya no me acuerdo, ni sé qué jugadores están en Chile. Yo apoyo full a la selección peruana. Es un rival difícil, pero hay que aprovechar que están bajos, hay que ganarles”, mencionó. (Fuente: América TV)