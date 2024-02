Rafael Cardozo se enteró que su expareja Cachaza mantiene una relación a distancia con André Bankoff y opinó al respecto. El exchico reality señaló que no ve un buen futuro al romance de la brasileña mientras se mantenga alejado de su pareja. “No va a funcionar. Un amor de lejos no funciona para nadie”, le advirtió Rafael a su ex. (Fuente: América TV)