Rosángela Espinoza se enlazó con ‘América hoy’ desde Dubái y encaró a Brunella Horna por los cuestionamientos que hizo hacia su persona. “Quiero, al menos, las disculpas del caso porque te expresaste de una manera desubicada. Dijiste que no te comparen. No entiendo por qué lo dices. Dijiste en mi caso que no trabajo porque hiciste esa comparación”, reclamó la chica ‘reality’. (Fuente: América TV)