Said Palao se refirió a los rumores sobre el fin de la relación entre Austin Palao y Flavia Laos. “Yo varias veces los he ampayado a ellos dándose cariñitos, besitos, moninos, ellos son cariñosos, son unos chicos que les gusta estar juntos y todo, esa parte la tienen bien arraigada ellos, pero no se graban”, explicó el chico reality. Fuente: [América TV]