Samahara Lobatón participó en una nueva edición de ‘América Hoy’ y sorprendió a todos al revelar lo que piensa de su padre Abel Lobatón. “Solamente me llama cuando está en vivo, cuando necesita algo, después no me llama, no me pregunta por su nieta. A mi papá, mujeres, no le crean, él es lo peor, él no es sincero (…) Él es el hombre más mentiroso que conozco, mujeres no le crean, no le crean”, dijo la joven influencer. (Fuente: América TV)