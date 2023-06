El reconocido productor se mostró ofuscado durante un ‘live’ en redes sociales, ante la ola de críticas que viene recibiendo por supuestamente incumplir un contrato con Farik Grippa. Sergio enfureció y le respondió fuerte al salsero. “¿Incumplimiento de un contrato? Si tú no sacaste música, brother, saca música entonces dime que no se cumplió. En todo caso una cosa, yo he firmado contrato 50/50, ¡yo!”, expresó. (Fuente: América TV)