El productor musical se enlazó con ‘América Hoy’ y habló sobre el conflicto que mantiene con Fraik Grippa debido a un polémico contrato. Tras conocer detalles, Ethel Pozo pidió que se rescinda el contrato del músico peruano para que este pueda trabajar sin problemas, pero terminó provocando la molestia de Sergio. “Ethel no, no, no, estás estableciendo un mal precedente porque los demás pagaron lo que tenían que hacer, entonces no es justo”, le respondió Sergio a la hija de Gisela. (Fuente: América TV)