Susy Díaz y Flor Polo se sometieron a una catarsis sicológica donde expresaron sus diferencias y cómo suelen ser sus comportamientos. Durante la terapia, la ex congresista tildó a su hija de sumisa y tolerante frente a la relación que mantuvo con Néstor Villanueva. “Florcita no tiene carácter”, agregó la actriz cómica. “En realidad, me gusta que me llamen Flor porque soy una persona madura”, destacó la joven de 36 años. (Fuente: América TV