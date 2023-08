Tilsa Lozano apareció en una nueva edición de ‘América Hoy’ y no dudó en responderle a Vanessa Terkes por tocar un tema pasado donde la involucra con el ‘Loco’ Vargas. Tili mostró su disgusto y recordó lo difícil que era trabajar con ella en una programa de TV. “Era malcriada, no saludaba, era caprichosa (...) Simplemente hay personalidades que no funcionan, además personalmente en mi opinión, es una persona bastante conflictiva”, contó. (Fuente: América TV)