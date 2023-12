Tula Rodríguez no pudo contener su enojo y reprendió a su hija por “por tratarla mal” mientras grababa un video para sus redes sociales. Todo inició cuando la conductora hablaba de una receta de chocolate caliente y fue interrumpida por su hija. “Valentina, nadie te ha preguntado. “Yo no he dicho que yo lo preparo. ¿Estás estresadita? Contéstame bien, ya ubícate. ¿Qué le pasa? Se estresa ella por el examen y me trata mal”, le dijo molesta Tula a Valentina. (Fuente: @tulaperu)