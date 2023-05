Valeria Piazza señaló en ‘América Hoy’ que no conocía a alguien famoso, pero luego recordó que una vez ‘Residente’ de Calle 13 le escribió en redes sociales. La conductora sorprendió a sus compañeros con la confesión y contó la anécdota. “Una vez me escribió el cantante de Calle 13, René, me mandó un mensajito”, dijo. (Fuente: América TV)