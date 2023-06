Valeria Piazza se llevó una gran desilusión al descubrir que cayó en una mentira de la producción de ‘América Hoy’ y Giselo. A la joven conductora le prometieron llevarla al restaurante de Virgilio Martínez, ‘Central’, pero terminó comiendo higadito frito en el Mercado Central. “Si me dicen que voy a Central, me voy con tacos, con vestido y me emociono también porque es el mejor del mundo”, dijo visiblemente triste la modelo. (Fuente: América TV)