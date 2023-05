Angie Jibaja protagonizó un acalorado cruce de palabras con las conductoras de ‘América Hoy’ durante una entrevista y provocó la reacción de Valeria Piazza. La ‘chica de los tatuajes’ le hizo un tremendo desplante a la joven conductora y esta no tardó en responder. “No pidas solo hablar con Ethel porque yo no te he faltado el respeto”, dijo incomoda la exMiss Perú. (Fuente: América TV)