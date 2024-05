4 de mayo: así se celebra el día de Star Wars en todo el mundo

La franquicia de George Lucas celebra su propio aniversario, originado por una publicación en un diario británico en 1979, donde felicitaban a Margaret Thatcher por convertirse en la primera ministra del Reino Unido con la frase “May the 4th be with you”, que suena similar a “May the force be with you” en inglés. Muchos fans se reúnen en algunas ciudades para conmemorar esta fecha. (Video: TV Perú)