Moisés Piscoya emocionó a to dos al interpretar en Lengua de Señas Peruana (LSP) los temas de la banda británica Coldplay en el mismo Estadio Nacional. “Esta canción siempre me ha encantado desde que salió, incluso la he dedicado. Nunca imaginé interpretarla en LSP en el mismo concierto de Coldplay. Emocionadísimo y los sordos igual que yo”, señaló emocionado en sus redes sociales. (Fuente: @MoisésPiscoya)