El pasado 3 de julio alredor de la 1:00 a.m., El Departamento de Policía de Madison respondió a un llamado del incendio de una estructura en el 600 Block de Walnut Street. A su arribo, los oficiales observaron que múltiples personas quedaron atrapadas en un apartamento de la planta superior, y la escalera estaba envuelta en llamas. Un niño dentro de la vivienda afectada empezó a romper las ventanas y los oficiales en la escena pudieron atrapar a cada uno de ellos a medida que saltaban hacia el primer piso. Una mujer adulta también se arrojó desde el segundo piso y fue atrapada por los policías. Asimismo, las fuerzas del orden ingresaron a los apartamentos de la planta baja para asegurarse que no hubiera nadie atrapado hasta la llegada de los bomberos para extinguir el fuego. La causa del siniestro todavía sigue siendo materia de investigación. | Crédito: City of Madison Police Department / Facebook