El video de un comercial de una conocida marca de donas estadounidense se ha vuelto viral en Internet tras mostrar cómo la influencer Charli D’Amelio brinda su asesoría al actor Ben Affleck para convertirse en una celebridad de TikTok. “Te dicen que no sirves. Eres un tipo blanco tonto, de mediana edad, torpe, sin ritmo y no sabes cantar en clave. No estás coordinado. “¿Eso significa que no puedo ser una estrella del pop?”, se dice a sí mismo el ganador del Óscar como parte de charla automotivacional. “¿Subestimar a Boston? Bajo tu propio riesgo”, se le escucha decir a continuación en el clip de YouTube.