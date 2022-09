“Si bien no se quedó a decir gracias, estamos seguros que el ciervo se ha convertido en uno de los fanáticos más grandes del oficial Dattolo”, señaló uno de los agentes del Departamento de Policía de Ann Arbor en Facebook. El último 7 de septiembre al promediar las 8:25 a.m., las autoridades recibieron un llamado para ayudar a un curioso ciervo que quedó atorado en el patio trasero de un ciudadano. En las imágenes captadas por su cámara corporal, el oficial Dattolo es visto liberando, y confortando, al asustado animal, que había quedado seriamente enredado en una malla. Después de su liberación, el ciervo huye, pero quedó atrapado en otra estructura, por lo que tuvo que ser ayudado nuevamente. Afortunadamente, al final pudo hacer una frenético y ruidoso escape del lugar. | Crédito: City of Ann Arbor - Police Department / Facebook