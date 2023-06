‘Screaming Metal Deathtrap’ se ha convertido en el nuevo furor de TikTok ¿Por qué? Pues ganaron en su división durante la ‘Batalla de las Bandas’, siendo su poderosa presentación al ritmo de metal lo que fascinó a millones. La agrupación formada por Parker (voz y bajo), Matas (guitarra principal), Axton (guitarrista) y Carlos (batería) se formó en 2022 en Tampa (Estados Unidos), dentro de las aulas de la escuela ‘Bach To Rock’. Los chicos de 10 años subieron al escenario para tocar una canción original, además de incluir temas de Rage Against The Machine, AC/DC, Papa Roach y Disturbed. El video viral fue compartido por @bearmusic529 acumulando más de 2.2 millones de vistas: “Son niños maravillosos”, dijo a WLFA Rick Schmidt, dueño de la academia, el cual confía en que los pequeños brillen en la competencia nacional.