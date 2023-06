Un travieso como impertinente coyote se ha ganado el corazón de todos al escabullirse dentro de un exclusivo campo de golf donde no tuvo mejor idea que provocar destrozos. “Para aquellos de ustedes que no creen que los coyotes muerden la cuerda en el campo... vean abajo”, escribió en Twitter Jake Scharmann (@JakeScharmann), donde vemos al animalito caminando sin temor alguno hacia las sogas que separan el camino del césped, las cuales no duda en morder. Las imágenes tuvieron lugar en el campo del Highland Falls de Sun City Summerlin en Las Vegas, Estados Unidos, y de inmediato miles de personas quedaron enamoradas: “sucede todos los días en nuestro lugar, pero es la primera vez que veo imágenes de esto”, “me alegro de que lo grabaras en video, nadie me creyó nunca”, “esto es como ver a ‘Pie Grande’ en un video”, fueron algunos de los comentarios.