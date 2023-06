Un día cualquiera, Janice Coleman decidió vestirse como la ‘reina del rock ‘n’ roll’, Tina Turner, y salir a la calle para rendir homenaje a la cantante estadounidense. El lugar escogido fue un Walmart de Mississippi donde comienza a moverse al ritmo de “What’s Love Got To Do With It”. De pronto, un anciano se acerca para bailar junto a ella. El video viral acumuló más de 3.3 millones de vistas en TikTok (@lightofent) y cuando habló en Good Things dijo que nada fue “planeado ni ensayado”. La mujer confesó ser fan de la artista tras conocer las dificultades que enfrentó en la vida como sobreviviente de la violencia de género o su batalla contra el cáncer, tal cual como ella: “me relaciono con su historia porque sentí sus luchas, pues atravesé unas muy similares”, sentenció.