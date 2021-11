Las cámaras de seguridad de una vivienda en Canadá registraron el momento en el que “Titán”, un Mastín Inglés de 10 años, decidió en dar una vuelta en el carrito de golf de sus dueños sin su supervisión. No obstante, el vehículo conducido por el can terminó estrellándose con el automóvil de su dueño, el perro al percatarse de lo que hizo huyó de la escena del crimen para evitar ser castigado. (Fuente: Your Morning)