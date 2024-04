Solo tienes una oportunidad para vencer y, no es por asustarte, pero el 98% de personas falla. Los retos visuales están conquistando las redes sociales y tienen un gran número de fieles seguidores y me incluyo. Y es que desde que los descubrí he podido desarrollar muchas habilidades que me ayudan en el día a día, ya sea a nivel personal como profesional. Es por eso que hoy te comparto uno de mis favoritos porque no todos mis amigos o compañeros de trabajo logran dar con la respuesta correcta cuando se los presento. En esta ocasión te enfrentarás a un acertijo visual para ubicar a un impostor oculto entre los verdaderos músicos. La dificultad está en que solo tienes 5 segundos para dar con él, por lo que te recomiendo no desconcentrarte con nada y abrir muy bien los ojos, para demostrar que tienes una vista de halcón a prueba de todo. Prepárate para demostrar tu agilidad mental, tal como lo puedes hacer con estos ejemplos: ¿Eres lo suficientemente creativo para detectar una lámpara de mesa en 8 segundos? o Tu coeficiente intelectual es alto si averiguas cuántos hijos tiene la mujer.

Imagen del acertijo visual: cuál es el músico impostor

Una de las personas que aparece en esta imagen se hace pasar por músico y debes descubrirlo. Los detalles en este reto visual son claves para dar con la respuesta. Abre bien los ojos y no te dejes engañar. Te recomiendo que fijes tu vista en los instrumentos musicales, manos y demás elementos para poder encontrar al infiltrado. ¿Estás preparado para triunfar en solo 5 segundos? Ponte en modo detective ahora mismo y activa el cronómetro.

ACERTIJO VISUAL | Solo los genios pueden resolver en 5 segundos esta complicada prueba para ubicar al músico impostor. (Foto: Genial.Guru)

Solución del acertijo visual

A simple vista, la prueba parece ser muy difícil y, como ya te conté líneas arriba, no todos logran dar con la respuesta. Es bueno que sepas que solo el 2% de personas que se animó a resolverla, tuvo éxito. Espero que estés en ese pequeño grupo y ya tengas la solución. En caso te haya costado más de lo normal, aquí te la revelo. Se trata de una impostora y es la mujer del lado derecho, pues su violín no tiene cuerdas.

ACERTIJO VISUAL | Aquí te revelo quién es el infiltrado y no es un músico de verdad. (Foto: Genial.Guru)

