Un chef de Perth, Australia, decidió prohibir que personas veganas ingresen a su restaurante tras protagonizar un incidente que generó generó opiniones divididas en las redes sociales.

John Mountain, nacido en Reino Unido pero radicado en el país oceánico, escribió en la cuenta de Facebook de su restaurante el siguiente mensaje: “Lamentablemente, todos los veganos ahora están prohibidos en Fyre por razones de salud mental. Gracias por su comprensión”.

Fyre es el restaurante de Mountain y se ubica en Connolly, un suburbio ubicado al norte de Perth. Según el medio Daily Mail, el cocinero explicó el motivo detrás de su decisión.

Foto: FYRE / Facebook

“Una chica se acercó a mí y me dijo que vendría al restaurante... y me preguntó si había opciones veganas”, recordó. “Era mi único defecto... Dije que la acomodaría, dije que teníamos ñoquis, verduras... y eso fue todo”.

Aquel día, Mountain estuvo ocupado atendiendo una fiesta privada y se olvidó de la solicitud de la joven. Algunas horas después, ella hizo una denuncia a través de las redes.

“Mi única opción era el plato de verduras... estaba bien pero no llenaba tanto... y me sorprendió ver que costaba $32″, escribió la comensal. “Creo que es increíblemente importante hoy en día que los restaurantes puedan acomodar a todos y no poder tener comidas a base de plantas reales muestra tus deficiencias como chef”.

La respuesta del restaurante

La cuenta del restaurante no tardó en responder al mensaje: “En cuanto a que los veganos/vegetarianos son una minoría muy pequeña, especialmente en los suburbios del norte, trato de acomodar a todos los demás”.

“Gracias por su crítica negativa... siéntase libre de compartir su experiencia de porquería y espero no volver a verle”, decía el texto. “Tú y todos tus compañeros veganos pueden ir y disfrutar de sus platos en otro lugar. Ahora estás prohibido”.

La respuesta de Fyre generó un acalorado debate en la sección de reseñas de Google. Mientras que algunos le dieron 1 estrella por su respuesta, otros le dieron 5 en señal de apoyo.

“Proporcionar opciones veganas no solo es vital para satisfacer las preferencias alimentarias individuales, sino que también presenta una oportunidad para que las empresas apunten a un mercado más amplio y aumenten sus ingresos”, señala un comentario en contra.

“Estoy enamorada de la comida. Me encanta especialmente el hecho de que el menú no desperdicia espacio en una opción vegana”, escribió un usuario que apoyó la postura del cocinero.

Cabe agregar que, según el medio citado, Mountain vive en Australia desde hace siete años proveniente del Reino Unido, donde se hizo conocido por trabajar junto a la superestrella de la cocina Jamie Oliver. Además, ha aparecido en programas como Great British Menu y Chef Race UK v US.

Diferencia entre un vegano y un vegetariano

Las diferencias entre veganos y vegetarianos suelen generan confusión. Básicamente, las personas vegetarianas son menos estrictas con la dieta pues excluyen principalmente la carne animal.

Sin embargo, los veganos eliminan de su dieta todos los productos cuyo origen sea animal, esto incluye los quesos, los huevos o los yogures, señala el portal barradeideas.com.

Es decir, los vegetarianos, aunque basan su dieta en verduras, legumbres, frutas o cereales, sí consumen productos que provienen de los animales mientras que los veganos rechazan por completo todo aquello que provenga de un animal.