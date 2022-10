A diario se ven diversas situaciones en las calles de la ciudad, pero muy pocas como la protagonizada por una mujer en Colombia, quien descubrió a su pareja con otra mujer dentro de su auto y estalló en furia ante la presunta infidelidad. Las imágenes del video viral han dado la vuelta al mundo porque su furia hizo que pusiera su vida en peligro al aferrarse al vehículo en movimiento y aquí te dejamos los detalles que se conocen hasta el momento.

Los testigos de la escena, entre ellos motociclistas y transeúntes, no dudaron en grabar cada instante y todo lo que pasaba para luego subirlo a las redes sociales al punto de alcanzar miles de reproducciones en Twitter.

Presunta infidelidad al descubierto

Al notar que su pareja estaba junto a otra, la mujer no dudó en colgarse de la camioneta para exigirle que bajara y explicara lo que estaba pasando; sin embargo, este se negó y a ella no le quedó más que golpear la cubierta con todas sus fuerzas.

Ahí no quedó todo, pues quien se suponía era la oficial se dirigió a la presunta amante: “Cuidado me tocas, no te tienes que meter, atrévete. Te jodo. Te voy a enseñar a respetar”.

La mujer salió con lesiones en los dedos al machucarse con la ventana de la que se estaba aferrando en su desesperado intento por saber la verdad. Además, puso su vida en peligro cuando el hombre encendió el auto y lo puso en marcha quedando colgada.

El apoyo ante supuesto engaño

Como era de esperarse, los motociclistas y transeúntes pusieron ‘manos a la obra’ para saber lo que estaba pasando y siguieron en caravana al hombre, quien se detuvo en la calle 13A con carrera 14, zona residencial de la capital del Cesar.

La desesperada mujer no dejaba de reclamar y gritar “eso no se hace, bájala”. Tras varios intentos logró que le abrieran la puerta y subió al auto. Según indican desde El Universal, testigos del hecho contaron que ambas féminas se agarraron a golpes al interior de la unidad. ¿Qué pasó después? Pues es todo un misterio, ya que la grabación se corta cuando la camioneta emprende la marcha y los testigos retoman sus actividades.

