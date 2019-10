No es extraño toparse con casos de profesionales que, en algún momento de sus carreras, se encuentran con personas que se niegan a ofrecerles un pago a cambio de un servicio ofrecido. Justamente, esto fue lo que le pasó hace poco a un experimentado fotógrafo, quien aprovechó la “oferta” de un millonario para hacer un llamado de atención a quienes en ocasiones no valoran el esfuerzo de otros. Su respuesta se volvió viral en Facebook.

Se trata de Tim Wallace, un hombre especializado en fotografía profesional comercial y publicitaria de productos de alta gama que conversó con el representante de un millonario que quería que tomara imágenes de su casa de verano de 12 millones de dólares, pero sin pagarle ni un centavo.

A través del sitio DIY Photography, el hombre dio a conocer el intercambio de correos que tuvo con el hombre interesado en su trabajo, quien creyó que al fotógrafo le bastaría con la visibilidad que tendría con el trabajo.

"Hola, tengo un cliente muy importante con el que estoy trabajando para remodelar su hogar de retiro de 12 millones de dólares en la costa, él ama tu trabajo de autos clásicos y quiere tener una impresión para dejarla en el pasillo de entrada", dice el correo recibido por Wallace.

"No obstante, lamentablemente no tiene presupuesto para ello, así que me estaba preguntando si estarías interesado en enviarnos los archivos en alta resolución para que nosotros hagamos la impresión y así no tenga un costo para ti", agrega.

Tras leer el mensaje, Wallace decidió escribir una brillante respuesta que se viralizó rápidamente en Facebook y otras populares plataformas de Internet.

"Hola, wow es genial y muchas gracias por alabar mi trabajo. Es una oferta tan tentadora proporcionarles mi trabajo sin ningún beneficio para mi negocio que me es difícil saber qué decir", empezó diciendo.

"Creo que el hecho de que tenga los ingresos para comprar una segunda casa ‘de retiro en la costa’ de 12 millones de dólares sugeriría que es el tipo de personas que siente que merecen lo mejor pero que no deberían pagar por ello. Desafortunadamente, no hago negocios con personas tacañas y tu oferta claramente me muestra que, aunque aman mi trabajo, no respetan el trabajo duro que implica crearlo", agregó.

"Por lo tanto, tendré que sugerirle respetuosamente que pegue algo de ese arte de madera demasiado caro que sus diseñadores de interiores siempre son tan buenos de hacer en la pared. Supongo que le pagan, ¿o ‘también aman su trabajo’?", añadió.

“Por suerte para usted, es un proyecto tan fabuloso y usted es muy afortunado de estar en su presencia. Buena suerte con todo”, finalizó el fotógrafo que se ganó la admiración de los usuarios de Facebook tras compartir públicamente la conversación.