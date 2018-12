Criminal responde a su propio aviso de 'Se Busca' de la policía y promete entregarse

Cuando la policía usa el poder de las redes sociales para compartir fotos de criminales buscados para facilitar sus capturas, la mayoría de veces no esperan que los susodichos respondan a sus publicaciones; sin embargo, un hombre en Estados Unidos tuvo el descaro de protagonizar un intercambio de mensajes con sus perseguidores a través de Facebook.

Cuando el Departamento de Policía de Richland, en Washington, compartió un boletín en su página de Facebook pidiendo información sobre el paradero de Anthony Akers (38), el prófugo de la justicia fue uno de los primeros en comentar y después de pedirles a los oficiales que se “calmaran”, les aseguró que “pronto iba a entregarse”.

Desde luego, Akers no se lo hizo nada fácil y tuvo en vilo por varios días a los oficiales del citado departamento policial, quienes no tuvieron más opción que seguir esperando a que el fugitivo cumpliera su promesa de llegar hasta sus instalaciones para ponerse a derecho.

En un intento de acelerar el proceso, la policía continuó mensajeando al protagonista de esta increíble historia viral de Facebook e incluso le ofrecieron un aventón hacia la comisaría, obviamente sin mencionar el detalle que estaría enmarrocado y sentado en la parte trasera de una patrulla.

“¡Hey, Anthony! Aún no te hemos visto. Nuestro horario de atención este lunes es de 8:00am – 5:00pm. Desde luego si necesitas un aventón, puedes llamarnos y nosotros iremos por ti”, escribió la página de Facebook del Departamento de Policía de Richland, en Washington, pero lo único que recibieron fue una sincera explicación de Akers.

“Gracias, estoy atando algunos cabos sueltos dado que probablemente estaré allí por un mes. Debo estar visitándolos dentro de las próximas 48 horas”, estimó el prófugo, cuya situación captó el interés de otros seguidores de la citada página de Facebook y preguntaban si había cumplido con su promesa de entregarse. Pero nada.

A pesar de ello, la policía no dejó de esperarlo y Akers nuevamente se excusó por su inasistencia a través de Facebook. “Querido DPR (siglas del Departamento de Policía de Richland), no eres tú, soy yo. Obviamente tengo problemas con el compromiso. Me disculpo por dejarlos plantados, pero déjenme resarcirme con ustedes”, escribió.

“Estaré allí para la hora de almuerzo, sé que no tienen motivo para creerme después de lo que hice, pero les prometo que si no estoy para la hora que les dije, yo mismo llamaré pidiendo un aventón para que me ayuden con mis problemas con el compromiso. Gracias de antemano por su respuesta si pacientemente me dan otra chance, la cual no merezco”, añadió.

“Son hermosos”, finalizó su mensaje Akers, cuya historia con el Departamento de Policía de Richland, en Washington, tuvo un final feliz –al menos para el último de los mencionados– ya que el buscado criminal se presentó a la hora que prometió y compartió una foto del momento en la publicación de Facebook para quienes dudaban que lo haría.