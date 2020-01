La conductora de un auto que se encontraba transitando por una vía de Watsonville, en Santa Cruz, California (Estados Unidos), no pudo evitar enfocar su atención en una pequeña casa abandonada a un lado de la carretera. Sin dudarlo, detuvo su vehículo y se dirigió hacia el accesorio, sin imaginar que se llevaría una gran sorpresa al revisar su interior.

Según contó en Facebook la página Santa Cruz County Animal Shelter, la buena samaritana no pudo evitar llorar al confirmar que dentro había un asustado perro de raza pitbull que no dejaba de temblar. El can fue trasladado al refugio para ser alimentado, bañado y recibir la atención médica necesaria.

Posteriormente se supo que tenía 9 años y que poseía un microchip que llevó a las autoridades a su antiguo amo, un hombre que vivía en Watsonville y que afirmó que lo dejó al cuidado de otra persona tras quedarse sin hogar.

Fue entonces que las autoridades citaron a Ruben Guerrero, sujeto que había abandonado al perrito y que fue acusado de abandono voluntario de un animal, una falta que viola el código penal del estado de California. Míralo en Facebook.

Se dio a conocer a través de Facebook que el can, llamado Pebbles, pudo recuperarse gracias a los cuidados del refugio.

Con el animal ya recuperado, se inició la búsqueda de una familia que lo reciba y que se encuentre dispuesta a ofrecerle el cariño que el can ha estado buscando durante todo este tiempo.