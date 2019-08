Gata y su ‘papá’ tuvieron feliz reencuentro en albergue para ancianos

La apacible vida de Tony su gata Chicken Little tuvo un cambio radical de la noche a la mañana cuando el anciano que había cuidado de la mascota durante años, sufrió un paro cardiaco y fue llevado a UCI. Esta tierna historia se convirtió en tendencia en Facebook y otras redes sociales.

Pese a todo el amor por la minina, Tony no podía volverá cuidar de la pequeña Chicken Little. Uno de sus vecinos lo ayudó, con mensajes en Facebook, a encontrarle un nuevo hogar.

La amante de los animales Amanda Hassan se topó con la publicación en Facebook y supo de inmediato que tenía que acogerlo.

Chicken Little. (Foto: Amanda Hassan) Chicken Little. (Foto: Amanda Hassan)

“Él la llamaba su Little Angel, pero la llamamos Chicken Little porque habla tanto”, explicó Hassan al portal The Dodo.

Cuando Chicken Little se mudó a su nuevo hogar, Tony también fue a un albergue de ancianos, para poder recibir el cuidado que necesitaba.

Pese a que Chicken Little estaba feliz en su nuevo hogar, Hassan sabía que debía extrañar a su antiguo dueño. Es así que decidió organizar una visita para reunirlos.

Con la ayuda del vecino de Tony y el personal del albergue, Chicken Little y Tony tuvieron el esperado reencuentro. Aunque la pequeña se mostró primero un poco tímida, no pasó mucho para que buscara las caricias de Tony.

Chicken Little se reúne con su 'papá'. (Foto: Amanda Hassan) Chicken Little se reúne con su 'papá'. (Foto: Amanda Hassan)

Hassan manifestó que esperan poder organizar más visitas. “Esperamos poder llevarla cada dos semanas”, indicó.