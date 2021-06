Donte Franklin tenía una rutina establecida: salir de su casa unas tres horas antes de empezar su jornada laboral y caminar poco más de 13 kilómetros para llegar al restaurante Buffalo Wild Wings, en la ciudad de Moore, en Oklahoma, Estados Unidos, en donde trabaja como cocinero. De allí regresaba esos mismos kilómetros hasta su hogar.

Compromiso laboral

Seguir esa rutina podría ser agobiante para cualquiera, pero no para Franklin, quien no solo nunca ha faltado a su trabajo, sino que nunca ha llegado tarde. “Este trabajo significa mucho para mí”, explicó a la prensa estadounidense que recogió su historia, convertida en viral gracias a Facebook.

La semana pasada, en un día especialmente caluroso, Franklin tuvo la suerte de encontrarse con Michael Lynn, un extraño que vio en Donte a un exhausto peatón y le ofreció acercarlo a su destino.

Impresionado por el nivel de compromiso de Franklin, el extraño de nombre Michael Lynn decidió utilizar Facebook para dar a conocer la situación del cocinero y recaudar el dinero suficiente que le permitieran comprar un auto.

Buenos samaritanos en acción

En pocos días se logró obtener unos US$26,000 para el automóvil, además de una bicicleta que fue donada por un club.

“No lo esperaba, pero realmente fue una bendición que me diera un aventón. Realmente puedo ayudar a mi familia con esto. Es realmente una bendición”, cuenta Franklin, quien sostiene que su alta ética laboral se la debe a su madre, quien falleció de hepatitis C cuando él tenía apenas 16 años.