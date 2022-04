Los padres están dispuestos a realizar varios sacrificios por sus hijos. Incluso, la mayoría de ellos puede arriesgar su vida; tal como sucedió en Estados Unidos. Ian Orser se encontraba trabajando cuando, de pronto, apareció un feroz puma y atacó al perro de la familia. Ante esta escena totalmente inesperada, el hombre luchó contra el animal y vivió para contarlo. Como era de esperarse, el relato se viralizó en redes sociales.

Ian Orser y su hija Mega estaban con sus perros en su lugar de trabajo al este de Grand Forks, una ciudad localizado en el estado de Dakota del Norte. Todo marchaba bien hasta que “de repente” el plomero comenzó a escuchar el ruido de “un perro aullando y un gato chillando”.

El momento en que puma ataca a perro

“Al principio pensé que era una pelea de perros”, precisó Orser. De inmediato, Mega “corrió hacia donde estaba el ruido” y encontró una desgarradora escena. “El puma había arrastrado a su perro por el camino de entrada al otro lado del camino y en ese momento lo tenía por la cabeza”, recordó Ian.

Sin pensarlo dos veces, el padre de familia arriesgó su vida y enfrentó al salvaje felino: lo pateó en la cabeza y esta rápida acción provocó que el puma soltara al can llamado Red de nueve años. “Me miró, no me atacó ni nada, agarré un palo y comencé a sacudirlo, golpeando el suelo, luciendo lo más grande que pude y se alejó”, explicó.

Buscaron ayuda

Tras el rescate, Ian y Mega corrieron al centro de la ciudad para encontrar un veterinario para Red. Afortunadamente, el can no perdió la vida, pero necesitó unos 20 puntos por las heridas del brutal ataque. Según comentó Orser, el perro continúa “recuperándose”.

El perro de nombre "Red" recuperado tras el ataque del puma. (Captura: Global News)

Qué pasó con el puma

En diálogo con Global News, Ian Orser reveló que el Servicio de Oficiales de Conservación sacrificó al puma, luego de hallarlo cerca del lugar de los hechos. “Mi papá es un héroe. Salvó la vida de mi perro. Es muy valiente”, expresó una emocionada Megan.