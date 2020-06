Un video que muestra la reacción de dos niñas al ver a su madre luego de nueve semanas –tiempo en que esta trabajó a favor de enfermos de coronavirus—es tendencia en la red social Facebook.

Suzie Vaughn tiene 43 años de edad y labora en el Servicio de Salud Británico. Ella estuvo todo este tiempo trabajando en primera línea de lucha contra el temible COVID-19.

Esto hizo que ella se separe temporalmente de sus hijas, Hettie y Bella de siete y nueve años de edad, respectivamente.

VER MÁS: Parque de diversiones se alista para volver tras cuarentena usando ositos en montaña rusa

“Dijimos que solo sería por un mes máximo, pero al principio nadie supo bien cómo terminaría todo. Fue increíble volverlas a ver, las extrañaba muchísimo”, indicó Vaughan.

Las imágenes del clip de Facebook permiten ver cómo la madre de las menores se acerca por la parte trasera de una terraza sigilosamente hasta colocarse detrás de sus hijas.

Quienes sí detectan rápidamente a Suzie son las mascotas de la casa, las cuales se le acercan y suben encima.

VER MÁS: Cocodrilo invadió casa para comerse tortugas y protagoniza divertido blooper

“Ahora no me dejarán fuera de su vista. Cuando las acosté me dijeron: ¿esto es un sueño, mamá?”, contó Vaughan a la prensa.

Ella había colocado inicialmente el clip en Twitter, logrando cientos de reacciones y mensajes de felicitación. Luego ya fue replicado en Facebook, YouTube y demás plataformas.

El Coronavirus ha causado cientos de miles de muertos en el mundo. Gran Bretaña no es ajeno al dolor y acumula también otros miles de fallecidos.

VER MÁS: Artista aprovechó la cuarentena para construir monumental ave de 750 kilos de peso

Consciente de esta dificultad, Suzie aceptó duplicar sus horas de trabajo en favor de las personas enfermas del COVID-19. Un acción a destacar desde cualquier punto de vista.

VIDEOS DESTACADOS

El sheriff de Michigan que se unió a la manifestación y abrazó a los protestantes. (01/06/2020)

Coronavirus: ‘La máquina de los abrazos’ permite que la bisabuela abrace a sus nietos