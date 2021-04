Una foto viral de un rebaño de ovejas despertó el interés de muchas personas en todas la redes sociales. Algunos hasta llegaron a comparar la instántanea con una escena de la recordada serie The X-Files. La imagen fue captada en el pueblo de Rottingdean en East Sussex (Inglaterra).

Christopher Hogg paseaba con su bicicleta muy cerca de las colinas cuando de repente notó a un rebaño de ovejas reunidas de una forma muy particular. “Estaba en mi paseo diario cuando llegué a la colina y vi este magnífico círculo. En ese momento estaba a un kilómetro de distancia, lo que me hizo pensar que fuera lo que fuera, era enorme. Tenía forma de platillo, como una nave alienígena”, manifestó Hogg a The Sun .

“Era muy hermoso, pero también un poco extraño para sentirme cómodo. Me acerqué un poco más y luego me di cuenta que el círculo estaba hecho de ovejas”, añadió el joven. Christopher Hogg es profesor de la Universidad Royal Holloway, pasa por delante del rebaño todos los días, pero nunca antes había visto a los animales actuar de tal manera.