La inocencia de un niño puede causar muchas veces ternura, y las inesperadas respuestas de este menor fueron las más maduras para la edad que tiene. A él le preguntaron si quería unirse en matrimonio con una mujer en algún momento de su vida.

El niño fue muy sincero y como se observa en el video de Facebook , aseguró “no querer casarse nunca” y sus motivos han sorprendido a más de un usuario que lo escucha hablar.

“¿Serás protector cuando seas grande?”, inicia preguntando alguien desde el otro extremo, a lo que el infante responde que “Sí”, pero solo ‘con chicos’, no ‘con las chicas’; luego de ello le vuelven a preguntar: "¿Cuándo te cases no serás protector?2, y el niño sin dudarlo da su más sincera respuesta: “Yo no me voy a casar nunca”.

La razón

El justificado motivo que da el menor para no casarse es el tener miedo, porque no quiere besar a nadie y menos que lo llenen de saliva, como lo hacen algunos de sus compañeros.

Las preguntas continuaron, “¿Creí qué querías ser papá?”, le dicen y el menor lo piensa un poco pero termina afirmando que “Sí”, pero que no se casará ahora. El niño dejó en claro sus deseos de ser papá pero no considera necesario el tener una esposa.

Sin duda, las brillantes respuestas de este menor no fueron las más esperadas por los internautas de Facebook, que tomaron a modo de gracia las curiosas razones del niño.

