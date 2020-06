Un video que muestra cómo un repartidor es asustado por un pavo en la entrada de una casa es tendencia en la red social Facebook.

Grahamn Hayward, responsable del delivery, fue grabado bajando cajas de su van. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cómo el pavo familiar lo trató.

En el video de Facebook puede verse como el ave se acerca desde que el repartido baja de su vehículo y no cesa de fastidiarlo hasta que se va.

VER MÁS: Gato se congela tras probar helado por primera vez y el video divierte a miles

Las imágenes corresponden al circuito cerrado de televisión del hogar de la familia Pinchin. El lugar de los hechos corresponde a la zona de Coswtwolds, en las colinas de Inglaterra.

“Mi pavo es bastante territorial. Es el rey de la casa y el rey de Costwolds”, dijo Lilly Pinchin al “Daily Mail” sobre estas imágenes.

Los padres de Lilly se mostraron ampliamente asombrados por las imágenes captadas por el CCTV.

VER MÁS: El dramático rescate a gato varado junto a puente sorprende a miles

Al parecer, el mensajero no pudo dejar su pedido en la misma puerta de casa, pues en la tarjeta de entrega escribió: “Disculpen pero el pavo no me dejaba en paz”.

Lilly compartió la tarjeta en sus stories de Instagram acompañándola con emoticones sonrientes.

La empresa para la que trabaja este repartidor tomó el incidente con buen humor. Nada pasó a mayores.

Es más, la dueña del ave le creó una fanpage en Facebook.

VER MÁS: Esta es la historia del video viral de la niña discapacitada que encesta un balón ayudada por su hermano

VIDEOS DESTACADOS

Cristiano Ronaldo y el viral en su entrenamiento de Juventus. (25/05/2020)

Youtube Viral: Los asombroso reflejos de un gato como arquero