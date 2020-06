Lo que pudo haber sido un trágico atropello terminó siendo uno de los sustos más terribles de los espectadores de una carrera de autos y es que este perro estuvo a muy poco de ‘no contarla'.

Un can se ha convertido en el animal con más suerte del mundo por haber sobrevivido de milagro a lo que hubiera sido un fatal accidente. Las imágenes se popularizaron en Facebook por mostrar la impresionante escena.

En el clip se pude observar la intención del animal por cruzar rápidamente la pista, en donde coincidentemente se realizaba una carrera de autos.

TE PUEDE INTERESAR: Joven siguió tratamiento de belleza y terminó con el rostro deforme

Lo que el can nunca imaginó es que uno de los autos participantes aparecería en la escena. El vehículo color rojo se precipitó rápidamente hacia el can y debido a la gran velocidad en la que conducía no tenía tiempo para reaccionar.

Afortunadamente, el perro si tuvo tiempo para frenar y, como se ven en las imágenes, se salvó por unos milímetros de ser impactados por la parte delantera del vehículo.

TAMBIÉN MIRA

Perro y delfín juegan en una playa de Europa y son tendencia en redes sociales

Perro y delfín juegan en una playa de Europa y son tendencia en redes sociales (21/06/2020)