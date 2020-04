La pandemia del coronavirus ha trastocado nuestras vidas. Ya nada será igual cuando el COVID-19 sea parte del pasado. Mientras llega ese anhelado día, en cuanto al aspecto educativo se refiere, las sociedades han hecho de las clases virtuales su mejor aliado. Es, por ahora, la única forma de que los estudiantes no pierdan el año escolar. Sin embargo, hay quienes no parecen darle importancia al esfuerzo que hacen sus docentes. En Argentina, por ejemplo, un alumno protagonizó una escena memorable en medio de una lección en línea y su maestro no dudó en compartir el video en Facebook, donde la evidencia se hizo viral.

En una localidad del mencionado país sudamericano, al igual que el resto de naciones que están sufriendo por la pandemia, la imposibilidad de que se desarrollen las clases presenciales propició que estas se lleven a cabo de forma virtual. Para eso, la mayoría de profesores está utilizando la aplicación Zoom. En Facebook , por ejemplo, hay muchos tutoriales sobre cómo usar correctamente esa herramienta.

En cierta ocasión, un profesor del citado país estaba realizando su clase virtual con total normalidad hasta que observó algo raro: uno de sus alumnos se había quedado profundamente dormido. Y, lo que es peor, estaba en los brazos de Morfeo nada menos que en su cama. Y bien abrigado, por cierto. Si observas el material en Facebook te vas a partir de la risa.

Al principio, el profesor se incomodó, pero luego tomó con humor que su discípulo prefiera seguir bien acurrucado en su cama que atender su disertación. "Se habían quedado dormidos en mi clase, pero nunca se habían dormido en su cama”, dice el profesor en el video que compartió en Facebook y que de inmediato remeció las redes sociales desatando toda clase de comentarios.

VIDEO RECOMENDADO

Tiempos de cuarentena: ¿por qué es importante la ciencia de la felicidad?

Tiempos de cuarentena: ¿Por qué es importante la ciencia de la felicidad?

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

El gato defensor marcó a Gignac y siguió la jugada hasta evitar el gol de Tigres

Videos virales: El Gato defensor marcó a Gignac y siguió la jugada hasta evitar el gol de Tigres

Los 30 videos de pugs más increíbles que se encuentran en YouTube

Los 30 videos de pugs más increíbles que se encuentran en YouTube

¿Argentina no teme al coronavirus? El mensaje que se hizo viral

¿Argentina no teme al coronavirus? El mensaje que se hizo viral