Grande fue la sorpresa que se llevó el trabajador de un banco de Brasil al leer el mensaje escrito en un recibo por una clienta de 27 años. “¿Me puede ayudar? Él está ahí afuera”, agregando en otra parte del ticket la frase “violencia doméstica”. Ante esta situación, el empleado se mostró sorprendido y asustado; sin embargo, sabía que debía actuar rápidamente.

“Me asusté enseguida, leí lo que estaba escrito y decidí mantener la calma para saber qué podía hacer”, dijo el trabajador en conversación con el diario Correio Brazilienze. Entonces, optó por pasarle un papel en blanco para que ella escribiera sus datos personales y, tras ello, la mujer le dio otro aviso.

“Si la policía llama, no responderá. Hay que insistir porque él hará como si no estuviera en casa. No puedo pasar el teléfono. Él puede contestar”, escribió. Agregó que el agresor estaba afuera de la agencia y que la estaba esperando.

Foto: Correio Brazilienze

Tras obtener sus datos, el empleado se dirigió a sus compañeros para pedir ayuda y se comunicaron con el Grupo de Prevención Orientada a la Violencia Doméstica y Familiar, que llegó para poner a salvo a la familia. En un primer momento, el personal a cargo del operativo no encontró a la mujer ni al sospechoso en su hogar. Sin embargo, en un segundo intento, militares lograron rescatar a la joven y sus dos hijos, de 1 y 5 años.

Ahora, el caso es investigado por la Comisaría 16 de la zona de Planaltina (Distrito Federal de Brasil), donde la víctima confirmó los hechos y se solicitaron medidas de protección contra el agresor.