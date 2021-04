Los alumnos en etapa escolar que están por enfrentar la época de exámenes suelen sufrir miedo y, sobre todo, mucha preocupación. Consciente de ello, el director de un colegio de secundaria, en un intento por restarles presión, se comunicó con los padres enviándoles una conmovedora carta que no ha tardado en volverse viral tras ser difundida en las redes sociales.

En el mensaje, la autoridad le pide a los padres de sus alumnos que no juzguen a sus hijos por unas notas. Asimismo, que los chicos no necesitan comprender del todo ciertas materias dado que cada uno de ellos está preparado para proyectos “mucho más importantes en la vida”.

“Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vayan bien, es comprensible.

Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes hay un artista, que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta cuya aptitud física es más importante que la química.

Si su hijo o hija saca buenas notas, genial, pero si no lo hace por favor, no le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo. Dígale que no pasa nada ¡Es solo un examen!

Sus hijos están hechos para proyectos mucho más importantes en vida. Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes dígale que lo ama que no lo juzgará. Lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en estos aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”, concluye.

El director de mi colegio ha enviado este comunicado a todos los padres. Increíble. pic.twitter.com/EL7V9Ph3v2 — Juanpe 🚀 (@s_juanpe) April 11, 2021

La carta se llenó de miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios que aplaudieron el gesto del director.

