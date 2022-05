Es probable que la próxima vez que quieras darle tu celular a tus hijos pequeños, te asegures antes que lo tienes bloqueado. En Estados Unidos, un niño de dos años ordenó 31 hamburguesas de McDonald’s, a través del teléfono de su madre. La mujer estaba distraída y se enteró de lo sucedido cuando le trajeron el pedido. El caso se volvió viral en las redes sociales.

Según contó Kelsey Golden, ella se encontraba realizando un trabajo en su computadora y dejó que su hijo Barrett, de apenas 2 años, agarre su celular. “Por lo general, le gusta (a Barrett) tomarse fotos y por eso lo estaba haciendo. Pensé que había bloqueado el teléfono. Pero aparentemente no lo hice”, dijo a medios locales.

Al poco tiempo, la mujer recibió una notificación al celular de McDonald’s en el que se disculpaban por la tardanza, pero ella pensó que se trataba de un error, según apunta abc 7 News. Sin embargo, al cabo de unos minutos llamaron a su puerta y cuando salió a atender se dio con la sorpresa que era un repartidor del conocido restaurante.

“(el repartidor) me dijo: ‘¿Pediste 31 hamburguesas?’ Es como, ‘oh wow, no, no ordené esto’. Pero lo hice. Mi hijo lo hizo”, reveló.

No volverá a dejar su celular desbloqueado

Kelsey revisó su celular y se dio con la sorpresa que su hijo había realizado el pedido, a través de la aplicación DoorDash. Por si fuera poco, el menor había dejado en la aplicación una propina de 16 dólares. El pedido total llegó a casi 100 dólares.

Finalmente, el pequeño Barrett solo terminó comiendo la mitad de una hamburguesa, mientras que su madre tuvo que invitarles a sus vecinos el resto de la comida. No obstante, ella asegura que nunca más volverá a dejar su celular desbloqueado, para evitar una situación similar.

El regalo de McDonald’s a niño

Luego de hacerse viral el caso de Barret, McDonald’s invitó al niño de 2 años a pasar un momento agradable, junto a sus padres, en una de sus instalaciones de Texas. El menor pudo disfrutar de la presencia de muñecos y recibió más de un regalo.

“¡Fue tan genial! ¡Estuvieron geniales!”, escribió la madre del niño en su cuenta de Facebook.