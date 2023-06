Antonella, una mujer embarazada de Argentina, quien ha dado mucho de qué hablar al contar que cuando fue a hacerse una ecografía a la clínica, estos le entregaron fotos promocionales que no eran las de su bebé y, como si fuera poco, todo parece indicar que no es la única víctima de esta mala práctica.

Nuestra protagonista nos cuenta que se realizó una ecografía 5D y compartió su felicidad en Twitter, pero todo se puso extremadamente turbio cuando una usuaria comentó que aquella foto era muy similar a la de su pequeño en la barriga.

Tras esta curiosa “coincidencia”, ambas hablaron en privado y se dieron cuenta de que realizaron las ecografías en la misma clínica, algo ya de por sí sospechoso, pero las cosas se volvieron raras cuando una tercera mujer la contacta para contarle, exactamente, lo mismo.

Mira aquí la foto viral

Las madres presentaron la denuncia a las autoridades. (Foto: @RoglanAntonella/Twitter)

Descubriendo la estafa

Para salir de dudas, se dieron a la búsqueda de otras mamás que recibieron el mismo escaneo 5D. Pronto se reafirmaron en que fueron estafadas: “somos tres mamás que fuimos engañadas por una clínica con una imagen de un bebé que no es nuestro. No hace falta decir que nos cobraron mucho dinero. Actualmente, estamos buscando a más madres con el mismo tipo de prueba ”.

El post alcanzó más de 5.5 millones de vistas, para luego contar que recibieron otros escaneos con la misma imagen también empleada para niñas, por lo que lo siguiente fue acusar ante las autoridades judiciales a esta clínica ubicada en Formosa.

Una de las madres contó: “cuando quise hacerme la ecografía, el chico que me atendió me dijo que no la hiciera porque es una pérdida de dinero pues la máquina crea una imagen automática y son casi todas iguales”.

Cuando el caso se hizo viral, aparecieron otras madres confesando tener la misma foto. (Foto: @RoglanAntonella/Twitter)

Otra añadió: “creo que tengo la misma foto tomada en 2017. Es más, en un momento de ira, fui a quejarme porque no se dieron cuenta de que mi hija tenía Síndrome de Down”.

Les aconsejan hacer denuncia colectiva

En la caja de comentarios, no fueron pocos quienes les aconsejaron juntarse con las otras madres estafadas para hacer una demanda colectiva: “tú y todas las mamás a las que les pasó esto pueden unirse al mismo reclamo”.