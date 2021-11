La fiebre por ver Spiderman No Way Home provoca que la reventa de boletos en diversas partes del mundo alcance cifras brutales. Por ello, algunas personas aprovechan la situación para obtener jugosas ganancias. Un claro ejemplo es el caso de un joven que se convirtió en “millonario” tras vender entradas a 25 mil dólares.

La nueva película de Tom Holland llegará a las salas de cine en los próximos días. En este largometraje de Sony Pictures, podría aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire, quienes en el pasado ya usaron el traje del héroe arácnido. Además, esta aventura del Hombre Araña también traería de vuelta a los clásicos villanos como Doctor Octopus y el Duende Verde.

Con la proximidad del estreno, la locura por conseguir entradas para ‘Spiderman No Way Home’ se está apoderando de ciertos fanáticos que se encuentran dispuestos a pagar grandes montos de dinero. Tal es la expectativa que un usuario en eBay vendió una cantidad no revelada de tickets a 25 mil dólares en los Estados Unidos.

En eBay se puso la anuncio de la venta de entradas a 25 mil dólares. La publicación se agotó.

Precios de tickets para Spiderman por las nubes

Según informa The Direct, varias publicaciones en internet ponen a la venta entradas para ‘Spiderman No Way Home’ por sumas escandalosas. Por ejemplo, en California otro usuario de Ebay compró cinco boletos por 14 mil 200 dólares.

Colapsaron páginas en preventa

Si bien todos quieren disfrutar de ‘Spiderman No Way Home’, solo algunos han podido comprar los tickets para la película más esperada del año. En las redes sociales reportaron que la preventa de boletos provocó el colapso de las páginas de los cines.

De qué trata Spiderman No Way Home

De acuerdo con la sinopsis, “por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de los grandes desafíos de ser un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.